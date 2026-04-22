В Кремле заявили о планах отправить на Сейшелы 15 тонн гумпомощи

- Россия планирует до конца апреля отправить на Сейшелы 15 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Кремле перед началом переговоров Владимира Путина с президент Сейшельских Островов Патриком Эрмини.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РФ планирует до конца апреля отправить на Сейшелы 15 тонн продуктов питания в качестве гуманитарной помощи, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.
"Оказываем Сейшелам гуманитарную помощь. С учетом перебоев в мировых цепочках поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке 10 апреля сего года безвозмездно поставили в Викторию растительное масло, сахар, рис, макароны и медикаменты - всего около 3,7 тонны. В ближайшее время, до конца апреля, планируется очередной российский гуманитарный рейс с продуктами питания - 15 тонн", - говорится в материалах.