В Кремле заявили о планах отправить на Сейшелы 15 тонн гумпомощи - РИА Новости, 22.04.2026
15:48 22.04.2026
В Кремле заявили о планах отправить на Сейшелы 15 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 22.04.2026
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует до конца апреля отправить на Сейшелы 15 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Кремле перед началом переговоров Владимира Путина с президент Сейшельских Островов Патриком Эрмини.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РФ планирует до конца апреля отправить на Сейшелы 15 тонн продуктов питания в качестве гуманитарной помощи, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.
Путин в среду проводит переговоры с Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
"Оказываем Сейшелам гуманитарную помощь. С учетом перебоев в мировых цепочках поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке 10 апреля сего года безвозмездно поставили в Викторию растительное масло, сахар, рис, макароны и медикаменты - всего около 3,7 тонны. В ближайшее время, до конца апреля, планируется очередной российский гуманитарный рейс с продуктами питания - 15 тонн", - говорится в материалах.
РоссияСейшельские островаБлижний ВостокВладимир Путин
 
 
