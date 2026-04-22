В Кремле заявили о планах отправить на Сейшелы 15 тонн гумпомощи

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РФ планирует до конца апреля отправить на Сейшелы 15 тонн продуктов питания в качестве гуманитарной помощи, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.