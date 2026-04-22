В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шашлык

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. При выборе готового шашлыка следует брать продукт от известного производителя, на этикетке должна быть вся информация об изготовителе, также рекомендуется избегать шашлыка в белых соусах, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"При выборе готового шашлыка отдавайте предпочтение продукту известного вам мясоперерабатывающего предприятия или мясокомбината. На этикетке должна присутствовать полная информация об изготовителе, сам продукт должен быть обозначен как полуфабрикат мясной. Проверяйте дату изготовления: чем ближе к моменту покупки, тем лучше, особенно если вы не планируете готовить сразу. Избегайте шашлыка в белых соусах - это повышает риск отравления", - сказали в организации.

Помимо этого, покупая готовый шашлык, надо обращать внимание на однородность кусочков по размеру и массе - это обеспечит равномерную прожарку и безопасность.

Роскачестве отметили, что при самостоятельном мариновании несоленое мясо до готовки должно храниться при температуре от 0 до 4 градусов, соленое и замаринованное - не выше 6. Свежее охлажденное мясо лучше всего приготовить в течение 2-4 часов после покупки, максимальный безопасный срок - порядка 10-12 часов.

По словам экспертов, у свежего охлажденного мяса цвет равномерный, глянцевый. Жир не должен быть матовым, липким или серо-желтым. У хорошего мяса после надавливания пальцем вмятина быстро исчезнет.

В Роскачестве добавили, что свиная шейка должна быть бледно-розовая, телятина и баранина - малинового цвета, не темнее. Мясо должно быть сухим и упругим, без скользкости и избытка жидкости.