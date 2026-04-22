Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шашлык
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 22.04.2026 (обновлено: 09:43 22.04.2026)
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриготовление шашлыков
Приготовление шашлыков - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Приготовление шашлыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При выборе готового шашлыка следует отдавать предпочтение продукту известного производителя, на этикетке должна быть полная информация об изготовителе.
  • Следует избегать шашлыка в белых соусах и обращать внимание на однородность кусочков по размеру и массе.
  • При самостоятельном мариновании мясо должно храниться при определенной температуре: несоленое — от 0 до 4 градусов, соленое и замаринованное — не выше 6 градусов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. При выборе готового шашлыка следует брать продукт от известного производителя, на этикетке должна быть вся информация об изготовителе, также рекомендуется избегать шашлыка в белых соусах, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"При выборе готового шашлыка отдавайте предпочтение продукту известного вам мясоперерабатывающего предприятия или мясокомбината. На этикетке должна присутствовать полная информация об изготовителе, сам продукт должен быть обозначен как полуфабрикат мясной. Проверяйте дату изготовления: чем ближе к моменту покупки, тем лучше, особенно если вы не планируете готовить сразу. Избегайте шашлыка в белых соусах - это повышает риск отравления", - сказали в организации.
Помимо этого, покупая готовый шашлык, надо обращать внимание на однородность кусочков по размеру и массе - это обеспечит равномерную прожарку и безопасность.
В Роскачестве отметили, что при самостоятельном мариновании несоленое мясо до готовки должно храниться при температуре от 0 до 4 градусов, соленое и замаринованное - не выше 6. Свежее охлажденное мясо лучше всего приготовить в течение 2-4 часов после покупки, максимальный безопасный срок - порядка 10-12 часов.
По словам экспертов, у свежего охлажденного мяса цвет равномерный, глянцевый. Жир не должен быть матовым, липким или серо-желтым. У хорошего мяса после надавливания пальцем вмятина быстро исчезнет.
В Роскачестве добавили, что свиная шейка должна быть бледно-розовая, телятина и баранина - малинового цвета, не темнее. Мясо должно быть сухим и упругим, без скользкости и избытка жидкости.
"При выборе продуктов для весеннего пикника, в том числе для приготовления шашлыка, старайтесь ориентироваться на наличие российского Знака качества на упаковке. Такая маркировка гарантирует, что товар соответствует всем обязательным требованиям безопасности, а также повышенным стандартам качества. Сегодня на прилавках российских торговых сетей можно найти более 25 различных наименований продукции, отмеченных Знаком качества, которые пригодятся на весеннем пикнике - соусов и мясных изделий", - добавили в Роскачестве.
ОбществоРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала