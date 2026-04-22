В Белгороде Росгвардия задержала нарушителя в костюме человека-паука

БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Белгороде задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок в костюме человека-паука и державшего в руках зажигалку в виде пистолета, сообщила пресс-служба ведомства.