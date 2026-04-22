В Белгороде Росгвардия задержала нарушителя в костюме человека-паука
21:02 22.04.2026
В Белгороде Росгвардия задержала нарушителя в костюме человека-паука

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде Росгвардия задержала мужчину, нарушавшего общественный порядок.
  • Задержанный был в костюме человека-паука и держал в руках зажигалку в виде пистолета.
  • Задержанным оказался 44-летний житель Белгорода, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Белгороде задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок в костюме человека-паука и державшего в руках зажигалку в виде пистолета, сообщила пресс-служба ведомства.
"Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили гражданина в костюме человека-паука, который прыгал по крыше припаркованного легкового автомобиля и нецензурно выражался. В руках у нарушителя находился предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении в канале Росгвардии по Центральному округу на платформе "Макс".
Ведомство уточнило, что задержанным оказался 44-летний житель Белгорода, а предметом в его руках была зажигалка в форме пистолета. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, добавила Росгвардия.
