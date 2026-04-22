"Росгосстрах" назвал самые частые угрозы для дачников в мае - РИА Новости, 22.04.2026
13:58 22.04.2026
"Росгосстрах" назвал самые частые угрозы для дачников в мае

© РИА Новости / Алексей Куденко
Дачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
  • "Росгосстрах" назвал самыми частыми угрозами для дачников в мае пожары, подтопления, взломы и кражи, а также порчу имущества животными.
  • Более 40 % заявлений в период майских праздников в прошлом году были связаны с повреждением имущества из-за природных явлений.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самыми частыми угрозами для дачников в мае становятся пожары, подтопления, взломы и кражи, а также порча имущества животными, рассказали в "Росгосстрахе".
"По данным экспертов "Росгосстраха", в прошлом году более 40% заявлений клиентов компании по загородным домам в период майских праздников были связаны с повреждением имущества из-за природных явлений. В этом году, прогнозируют эксперты "Росгосстраха", таких заявлений будет на порядок больше", - говорится в материале "Газеты.Ru".
Это может случиться из-за того, что апрель-май являются временем активного таяния снега и обильных дождей - "для владельцев частных домов это период риска подтопления". Подчеркивается, что при отсутствии отмостков или заливе дренажной системы талая вода начнет затекать в подвал или под пол первого этажа.
"Второй по распространению и самый дорогостоящий риск — это пожары. В прошлом году во время майских каникул заявлений из-за возгораний было подано почти на 9% больше, чем годом ранее. Часто причинами пожаров становятся неисправная электропроводка, пал травы и мусора, а также жаркое пламя от мангала. Чтобы не допустить таких случаев, надо проявлять максимальную осторожность, особенно при использовании открытого огня", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в топ рисков в частном секторе входят взломы и кражи - год назад было подано 8% заявлений и обращений из-за противоправных действий третьих лиц и 6% - из-за краж.
Еще одним риском являются животные, так как май - это время активизации разной живности, грызунов и даже лис, которые могут проникнуть на участок или в хозпостройки и в поисках еды перегрызть электропроводку, испортить мебель или систему вентиляции.
