Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 22.04.2026
В Подмосковье пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера

В Подмосковье пьяный застрелил своего знакомого из револьвера, возбуждено дело

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Пушкино пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера.
  • Подозреваемый спрятал тело в лесу, а револьвер выбросил в реку городского округа Мытищи.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина в ходе конфликта застрелил своего знакомого из револьвера в подмосковном Пушкино, а затем спрятал тело в лесу, возбуждено уголовное дело об убийстве, следует из сообщения пресс-службы подмосковного главка СК РФ.
СК уточнил, что жительница Пушкино 15 апреля обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении брата.
Мужчина, нарушающий общественный порядок в костюме человека-паука - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Белгороде Росгвардия задержала нарушителя в костюме человека-паука
Вчера, 21:02
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 105 УК РФ). В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность местного жителя 1980 года рождения к убийству", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По сведениям СК, полицейские задержали подозреваемого и доставили к следователю на допрос. По предварительным данным, 4 апреля он, будучи пьяным, в ходе конфликта застрелил потерпевшего из револьвера, а затем спрятал тело в лесу.
"На допросе мужчина сообщил следователю о деталях совершенного им преступления и указал на места, где сокрыл фрагменты тела и куда выбросил орудие убийства. В результате, револьвер найден следователем и оперативными сотрудниками в реке в городском округе Мытищи, а фрагменты тела потерпевшего - в лесу городского округа Пушкинский", - отметило ведомство.
Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз. Кроме того, правоохранители намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Как добавила прокуратура Московской области, подозреваемый был соседом убитого. Надзорный орган контролирует расследование уголовного дела.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Челябинске арестовали обвиняемого в попытке похищения алмазов из Госфонда
Вчера, 19:58
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПушкиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала