В Подмосковье пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера

- В подмосковном Пушкино пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера.
- Подозреваемый спрятал тело в лесу, а револьвер выбросил в реку городского округа Мытищи.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина в ходе конфликта застрелил своего знакомого из револьвера в подмосковном Пушкино, а затем спрятал тело в лесу, возбуждено уголовное дело об убийстве, следует из сообщения пресс-службы подмосковного главка СК РФ.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 105 УК РФ). В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность местного жителя 1980 года рождения к убийству", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По сведениям СК, полицейские задержали подозреваемого и доставили к следователю на допрос. По предварительным данным, 4 апреля он, будучи пьяным, в ходе конфликта застрелил потерпевшего из револьвера, а затем спрятал тело в лесу.
"На допросе мужчина сообщил следователю о деталях совершенного им преступления и указал на места, где сокрыл фрагменты тела и куда выбросил орудие убийства. В результате, револьвер найден следователем и оперативными сотрудниками в реке в городском округе Мытищи, а фрагменты тела потерпевшего - в лесу городского округа Пушкинский", - отметило ведомство.
Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз. Кроме того, правоохранители намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Как добавила прокуратура Московской области, подозреваемый был соседом убитого. Надзорный орган контролирует расследование уголовного дела.