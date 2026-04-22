В Подмосковье пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковном Пушкино пьяный мужчина застрелил своего знакомого из револьвера.

Подозреваемый спрятал тело в лесу, а револьвер выбросил в реку городского округа Мытищи.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина в ходе конфликта застрелил своего знакомого из револьвера в подмосковном Пушкино, а затем спрятал тело в лесу, возбуждено уголовное дело об убийстве, следует из сообщения пресс-службы подмосковного главка СК РФ.

СК уточнил, что жительница Пушкино 15 апреля обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении брата.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 105 УК РФ). В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность местного жителя 1980 года рождения к убийству", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

По сведениям СК, полицейские задержали подозреваемого и доставили к следователю на допрос. По предварительным данным, 4 апреля он, будучи пьяным, в ходе конфликта застрелил потерпевшего из револьвера, а затем спрятал тело в лесу.

"На допросе мужчина сообщил следователю о деталях совершенного им преступления и указал на места, где сокрыл фрагменты тела и куда выбросил орудие убийства. В результате, револьвер найден следователем и оперативными сотрудниками в реке в городском округе Мытищи , а фрагменты тела потерпевшего - в лесу городского округа Пушкинский", - отметило ведомство.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз. Кроме того, правоохранители намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого.