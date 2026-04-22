Организаторов тура на Мунку-Сардык, где погибли туристы, допросят

УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Организаторов тура на Мунку-Сардык, в ходе которого погибли трое туристов, будут допрашивать и содержать в Кырене Тункинского района до избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители в рамках расследования уголовного дела допрашивают организаторов похода - директора турфирмы, ее зама и гида-инструктора, которые также участвовали в походе в составе группы.