Организаторов тура на Мунку-Сардык, где погибли туристы, допросят

УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Организаторов тура на Мунку-Сардык, в ходе которого погибли трое туристов, будут допрашивать и содержать в Кырене Тункинского района до избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. По факту сообщения о гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Их (организаторов - ред.) будут допрашивать и содержать до избрания меры пресечения в Кырене (Тункинского района Бурятии - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители в рамках расследования уголовного дела допрашивают организаторов похода - директора турфирмы, ее зама и гида-инструктора, которые также участвовали в походе в составе группы.