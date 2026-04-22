В Пензенской области ночью сбили беспилотник

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Беспилотник сбит ночью над территорией Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сразу звонить по телефону 112.