В Пензенской области ночью сбили беспилотник

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Беспилотник сбит ночью над территорией Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны РФ на территории Пензенской области сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сразу звонить по телефону 112.
