Позиции России в мировом спорте прочны, заявил Путин

- Владимир Путин заявил, что позиции России в мировом спорте прочны.
- Он подчеркнул, что санкции в отношении российских атлетов обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Позиции Российской Федерации в мировом спорте прочны, несмотря на нечистоплотные попытки их ослабить, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства в среду наградил российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
Российский лидер также подчеркнул, что избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий РФ по защите национальных интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
