20:40 22.04.2026 (обновлено: 23:39 22.04.2026)
Позиции России в мировом спорте прочны, заявил Путин

Путин: позиции России в мировом спорте прочны, несмотря на попытки их ослабить

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече со спортсменами и представителями Федерации бокса России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что позиции России в мировом спорте прочны.
  • Он подчеркнул, что санкции в отношении российских атлетов обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Позиции Российской Федерации в мировом спорте прочны, несмотря на нечистоплотные попытки их ослабить, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства в среду наградил российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
"Ваши выступления и результаты - это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций, несмотря на нечистоплотные попытки их ослабить​", - сказал Путин в ходе награждения.
Российский лидер также подчеркнул, что избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий РФ по защите национальных интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
Путин вручил награды российским боксерам
