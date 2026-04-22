Путин поблагодарил боксеров за патриотическую позицию и результаты

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских боксеров за патриотическую позицию и результаты.
Глава государства в среду наградил российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле. После церемонии он неформально пообщался со спортсменами.
"Я еще раз вас поздравляю, спасибо вам большое за вашу позицию патриотическую и, самое главное, за результат, потому что (в случае - ред.) если бы не было результатов, это была бы другая ситуация, а они есть и закрывают вообще все проблемы, и говорят о многом", - сказал Путин.