Путин рассказал, что нанесло наибольший ущерб принципам олимпизма

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) нанесло ущерб принципам олимпизма.
Глава государства в среду в Кремле награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами.
"Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - сказал Путин в ходе награждения.