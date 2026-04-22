Российские спортсмены возвращаются на мировую арену, заявил Путин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
"Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно", - сказал Путин в ходе награждения спортсменов и представителей Федерации бокса.