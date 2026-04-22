Путин рассказал о помощи Африке в обеспечении биологической безопасности

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям второй Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями заявил, что профильные ведомства РФ оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности.

Путин отметил, что в последнее время связи между РФ и странами Африки по борьбе с опасными инфекциями получили весьма динамичное развитие.

"Российские профильные ведомства оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности, на континенте создаётся сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных российской стороной современных научно-технологических комплексов", - говорится в послании.

Российский лидер подчеркнул, что в вузах и научно-исследовательских центрах РФ обучаются и стажируются сотни африканских студентов и специалистов, а в 2025 году в Эфиопии состоялись первые совместные российско-африканские учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.