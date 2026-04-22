Путин рассказал о помощи Африке в обеспечении биологической безопасности - РИА Новости, 22.04.2026
12:26 22.04.2026
Путин рассказал о помощи Африке в обеспечении биологической безопасности

Президент Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что профильные ведомства России оказывают содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности.
  • В Африке создается сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных Россией научно-технологических комплексов.
  • В российских вузах и научно-исследовательских центрах обучаются и стажируются сотни африканских студентов и специалистов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям второй Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями заявил, что профильные ведомства РФ оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности.
Путин отметил, что в последнее время связи между РФ и странами Африки по борьбе с опасными инфекциями получили весьма динамичное развитие.
"Российские профильные ведомства оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности, на континенте создаётся сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных российской стороной современных научно-технологических комплексов", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что в вузах и научно-исследовательских центрах РФ обучаются и стажируются сотни африканских студентов и специалистов, а в 2025 году в Эфиопии состоялись первые совместные российско-африканские учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.
Путин выразил уверенность, что участники нынешней конференции проведут обстоятельные дискуссии, обменяются опытом и смогут наметить новые формы и направления взаимодействия для защиты здоровья жителей Африканского континента. Он пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и всего самого доброго.
