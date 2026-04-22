Путин рассказал о помощи Африке в обеспечении биологической безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что профильные ведомства России оказывают содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности.
- В Африке создается сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных Россией научно-технологических комплексов.
- В российских вузах и научно-исследовательских центрах обучаются и стажируются сотни африканских студентов и специалистов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям второй Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями заявил, что профильные ведомства РФ оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности.
Цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда, пишут СМИ
9 апреля, 16:04
"Российские профильные ведомства оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности, на континенте создаётся сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую уже вошли 20 переданных российской стороной современных научно-технологических комплексов", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что в вузах и научно-исследовательских центрах РФ обучаются и стажируются сотни африканских студентов и специалистов, а в 2025 году в Эфиопии состоялись первые совместные российско-африканские учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.
Путин выразил уверенность, что участники нынешней конференции проведут обстоятельные дискуссии, обменяются опытом и смогут наметить новые формы и направления взаимодействия для защиты здоровья жителей Африканского континента. Он пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и всего самого доброго.