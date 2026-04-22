Приставы возбудили дело об аресте активов экс-замглавы Минтранса

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Генпрокуратура РФ предъявила иск об обращении в доход государства активов Семенова и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей, в том числе недвижимости, денег, яхты, ювелирных украшений и другого имущества. Никулинский суд Москвы 16 апреля приступил к рассмотрению по существу искового заявления ГП РФ об изъятии активов экс-замглавы Минтранса и аффилированных лиц.
Согласно материалам судебных приставов, Никулинский суд Москвы 1 апреля выдал исполнительный лист о наложении ареста на имущество Семенова. На основании выданного документа 15 апреля было открыто исполнительное производство, предметом исполнения которого является "Наложение ареста". При этом производство завело главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами.
Как сообщали в ГП РФ, Семенов вместе с экс-руководителями предприятия "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Игнорируя антикоррупционное законодательство, они открыли собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц.
Дорогомиловский суд столицы 29 ноября 2024 года арестовал Семенова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Также в СИЗО был отправлен Смирнов.