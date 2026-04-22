Краткий пересказ от РИА ИИ В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка".

Старт был дан в Дубоссарском районе, первыми участниками стали жители села Гояны.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в среду стартовала в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), сообщает пресс-служба приднестровской партии "Обновление".

"Старт акции "Георгиевская ленточка" дан в Дубоссарском районе. Первыми ее участниками стали жители села Гояны. Торжественная церемония прошла у памятника погибшим на фронтах Великой Отечественной войны односельчанам", - говорится в сообщении.

Активисты молодежного крыла партии "Обновление" вместе с жителями Гоян возложили цветы к памятнику, на котором выбиты имена 99 погибших в Великой Отечественной войне жителей села. Здесь же активисты партии начали раздавать георгиевские ленточки как символ памяти и благодарности защитникам Родины

Акция продолжится в ближайшие дни в других городах и районах Приднестровья у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, уточнила пресс-служба.