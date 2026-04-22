В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка"
17:58 22.04.2026
В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Приднестровье стартовала акция «Георгиевская ленточка»

© РИА Новости / Виталий Аньков
Акции "Георгиевская ленточка"
Акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка".
  • Старт был дан в Дубоссарском районе, первыми участниками стали жители села Гояны.
  • Акция продолжится в ближайшие дни в других городах и районах Приднестровья у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
ТИРАСПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" в среду стартовала в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), сообщает пресс-служба приднестровской партии "Обновление".
"Старт акции "Георгиевская ленточка" дан в Дубоссарском районе. Первыми ее участниками стали жители села Гояны. Торжественная церемония прошла у памятника погибшим на фронтах Великой Отечественной войны односельчанам", - говорится в сообщении.
Георгиевская лента - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Что такое георгиевская лента и как она появилась
4 июня 2025, 16:15
Активисты молодежного крыла партии "Обновление" вместе с жителями Гоян возложили цветы к памятнику, на котором выбиты имена 99 погибших в Великой Отечественной войне жителей села. Здесь же активисты партии начали раздавать георгиевские ленточки как символ памяти и благодарности защитникам Родины
Акция продолжится в ближайшие дни в других городах и районах Приднестровья у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, уточнила пресс-служба.
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Москве волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки
Вчера, 16:29
 
