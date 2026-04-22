В Благовещенске четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четыре человека, среди которых, предварительно, двое детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.
"Пожарно-спасательные подразделения выехали на тушение пожара на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. По прибытию первых пожарных подразделений, в одном подъезде сильное задымление. Звеньями ГДЗС обнаружены четверо погибших (возможно, двое из них несовершеннолетние)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.