Открылся портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная медиагруппа "Россия сегодня" запустила информационный портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока.

Цель портала — освещение реализации государственных программ развития Арктической зоны России и Дальнего Востока на внутрироссийском и международном уровне.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" в среду запустила информационный портал Международная медиагруппа "Россия сегодня" в среду запустила информационный портал Arctic.ru о развитии российской Арктики и Дальнего Востока.

Цель проекта - освещение реализации государственных программ развития Арктической зоны России и Дальнего Востока на внутрироссийском и международном уровне. Авторы проекта демонстрируют возможности арктических и дальневосточных территорий и рассказывают о масштабных проектах, которые воплощаются силами федеральных, региональных властей и частных инвесторов.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в видеообращении поблагодарил создателей проекта за помощь в развитии Арктики.

"Сегодня Арктика стала отдельной геостратегической территорией. Запасы полезных ископаемых, Северный морской путь, который соединяет Европу и Азию, сделали Арктику предметом внимания всего человечества", - сказал вице-премьер.