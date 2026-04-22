Правительство Польши отменило заседание ради учений на случай начала войны

ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Кабмин Польши отменил традиционное заседание во вторник, чтобы весь день участвовать в тренировке на случай начала войны, сообщил министр спорта и туризма республики Якуб Рутницкий в эфире радиостанции RMF FM.
В Польше традиционно по вторникам проводятся заседания кабинета министров. В прошедший вторник его неожиданно отменили, не указав причин.
"Слишком много я не могу говорить об этих учениях, но это очень важные учения, где мы координируем различные виды деятельности, все правительство участвует в этих учениях, они длились с утра до позднего вечера", - сказал Рутницкий.
По неофициальной информации радиостанции RMF FM, в данных учениях принял участие также президент Польши Кароль Навроцкий.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что руководство Польши примет участие в учениях "Kraj" (Страна), которые заключаются в "проверке функционирования государства во время войны".