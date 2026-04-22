Правительство Польши отменило заседание ради учений на случай начала войны - РИА Новости, 22.04.2026
12:26 22.04.2026
Правительство Польши отменило заседание ради учений на случай начала войны

Правительство Польши вместо заседания участвовало в учениях на случай войны

© AP Photo / Czarek Sokolowski — Мужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Польши отменило традиционное заседание кабинета министров во вторник.
  • Члены правительства участвовали в тренировке на случай начала войны.
  • В учениях, вероятно, принял участие президент Польши Кароль Навроцкий.
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Кабмин Польши отменил традиционное заседание во вторник, чтобы весь день участвовать в тренировке на случай начала войны, сообщил министр спорта и туризма республики Якуб Рутницкий в эфире радиостанции RMF FM.
В Польше традиционно по вторникам проводятся заседания кабинета министров. В прошедший вторник его неожиданно отменили, не указав причин.
"Слишком много я не могу говорить об этих учениях, но это очень важные учения, где мы координируем различные виды деятельности, все правительство участвует в этих учениях, они длились с утра до позднего вечера", - сказал Рутницкий.
По неофициальной информации радиостанции RMF FM, в данных учениях принял участие также президент Польши Кароль Навроцкий.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что руководство Польши примет участие в учениях "Kraj" (Страна), которые заключаются в "проверке функционирования государства во время войны".
