Российские ватерполистки разгромили сборную Германии на Кубке мира

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло одержала победу над командой Германии в матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.
Встреча завершилась со счетом 26:4 в пользу сборной России.
Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году. Две лучшие команды сыграют в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.