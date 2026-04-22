Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 22.04.2026 (обновлено: 20:38 22.04.2026)
Российские ватерполистки разгромили сборную Германии на Кубке мира

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМяч для водного поло
Мяч для водного поло. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мяч для водного поло. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по водному поло одержала победу над командой Германии в матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд.
  • Встреча завершилась со счетом 26:4 в пользу сборной России.
  • Победитель турнира получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло одержала победу над командой Германии в матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.
Встреча завершилась со счетом 26:4 в пользу сборной России.
Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступить в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году. Две лучшие команды сыграют в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.
СпортВодное поло
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала