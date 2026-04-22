Российские ватерполистки разгромили сборную Германии на Кубке мира

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло одержала победу над командой Германии в матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.