Politico увидело в высказываниях Мадьяра желание вернуть Австро-Венгрию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр хочет возродить влияние Центральной Европы, опираясь на ее имперское прошлое, пишет Politico.
- Он намерен углублять отношения с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические связи и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгрию конца XIX века.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр хочет возродить влияние Центральной Европы за счет укрепления связей с Австрией и опоры на их "имперское прошлое", пишет издание Politico.
"Будущий лидер Венгрии хочет возродить влияние Центральной Европы, опираясь на ее имперское прошлое", - говорится в сообщении издания.
Как уточняет Politico, Мадьяр заявил, что будет углублять отношения с соседними государствами, особенно с Австрией, "опираясь на прочные экономические связи и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгрию конца XIX века".
"Раньше мы делили одну страну, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, культурным и экономическим причинам", - приводит слова Мадьяра издание.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Виктора Орбана.
