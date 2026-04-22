Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 22.04.2026
Politico увидело в высказываниях Мадьяра желание вернуть Австро-Венгрию

© REUTERS / Bernadett Szabo
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр хочет возродить влияние Центральной Европы, опираясь на ее имперское прошлое, пишет Politico.
  • Он намерен углублять отношения с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические связи и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгрию конца XIX века.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр хочет возродить влияние Центральной Европы за счет укрепления связей с Австрией и опоры на их "имперское прошлое", пишет издание Politico.
"Будущий лидер Венгрии хочет возродить влияние Центральной Европы, опираясь на ее имперское прошлое", - говорится в сообщении издания.
Как уточняет Politico, Мадьяр заявил, что будет углублять отношения с соседними государствами, особенно с Австрией, "опираясь на прочные экономические связи и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгрию конца XIX века".
"Раньше мы делили одну страну, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, культурным и экономическим причинам", - приводит слова Мадьяра издание.
Мадьяр заявил 13 апреля, что намерен совершить первый зарубежный визит в Польшу, второй - в Австрию, а затем отправится в Брюссель.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Виктора Орбана.
В миреВенгрияАвстрияАвстро-ВенгрияВиктор ОрбанПетер МадьярPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала