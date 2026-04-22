Politico увидело в высказываниях Мадьяра желание вернуть Австро-Венгрию

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр хочет возродить влияние Центральной Европы за счет укрепления связей с Австрией и опоры на их "имперское прошлое", пишет издание Politico.

"Раньше мы делили одну страну, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, культурным и экономическим причинам", - приводит слова Мадьяра издание.