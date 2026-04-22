Рейтинг@Mail.ru
Погибшего в ДТП экс-главу Саратова Романова похоронят в Энгельсе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 22.04.2026
Погибшего в ДТП экс-главу Саратова Романова похоронят в Энгельсе

© Фото : МВД 64/Telegram — ДТП в Калининском районе в Саратовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Саратова Николай Романов погиб в ДТП на территории Калининского района Саратовской области.
  • Прощание с Николаем Романовым состоится 23 апреля в Энгельсе, похороны пройдут на кладбище СХИ (Восточное кладбище).
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Бывшего главу Саратова Николая Романова, погибшего в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, похоронят в четверг в Энгельсе, сообщили РИА Новости в администрации Энгельсского района.
Во вторник водитель Mercedes 1949 года рождения погиб при столкновении с фурой Volvo в районе села Казачка Калининского района. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что погибшим является экс-глава Саратова Николай Романов, возглавлявший город в 2006-2007 годах.
"С 13.00 до 14.00 (с 12.00 до 13.00 мск – ред.) 23 апреля прощание с Николаем Степановичем Романовым состоится в прощальном зале, улица Весенняя, 6Б. Похороны пройдут на кладбище СХИ (Восточное кладбище – ред.)", - сообщили агентству в районной администрации.
Николай Романов родился 29 ноября 1949 года. С 1991 по 2001 годы работал главным инженером АО "Саратов-Лада". В 2001 году перешел на работу в администрацию Энгельсского муниципального образования. До 2006 года был заместителем главы по экономике и управлению имуществом. С марта по июнь 2006 года исполнял обязанности главы администрации Энгельсского района. С июля 2006 года по ноябрь 2007 года работал главой администрации города Саратова.
СаратовКалининский районЭнгельсский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала