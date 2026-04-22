Погибшего в ДТП экс-главу Саратова Романова похоронят в Энгельсе

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Бывшего главу Саратова Николая Романова, погибшего в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, похоронят в четверг в Энгельсе, сообщили РИА Новости в администрации Энгельсского района.

"С 13.00 до 14.00 (с 12.00 до 13.00 мск – ред.) 23 апреля прощание с Николаем Степановичем Романовым состоится в прощальном зале, улица Весенняя, 6Б. Похороны пройдут на кладбище СХИ (Восточное кладбище – ред.)", - сообщили агентству в районной администрации.