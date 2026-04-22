Погибшего в ДТП экс-главу Саратова Романова похоронят в Энгельсе

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Бывшего главу Саратова Николая Романова, погибшего в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, похоронят в четверг в Энгельсе, сообщили РИА Новости в администрации Энгельсского района.
Во вторник водитель Mercedes 1949 года рождения погиб при столкновении с фурой Volvo в районе села Казачка Калининского района. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что погибшим является экс-глава Саратова Николай Романов, возглавлявший город в 2006-2007 годах.
"С 13.00 до 14.00 (с 12.00 до 13.00 мск – ред.) 23 апреля прощание с Николаем Степановичем Романовым состоится в прощальном зале, улица Весенняя, 6Б. Похороны пройдут на кладбище СХИ (Восточное кладбище – ред.)", - сообщили агентству в районной администрации.
Николай Романов родился 29 ноября 1949 года. С 1991 по 2001 годы работал главным инженером АО "Саратов-Лада". В 2001 году перешел на работу в администрацию Энгельсского муниципального образования. До 2006 года был заместителем главы по экономике и управлению имуществом. С марта по июнь 2006 года исполнял обязанности главы администрации Энгельсского района. С июля 2006 года по ноябрь 2007 года работал главой администрации города Саратова.