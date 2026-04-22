Бывшие подчиненные дали показания против основателя Readovka

Краткий пересказ от РИА ИИ Свидетели дают показания по делу основателя Readovka Алексея Костылева о хищении более миллиарда рублей у Минобороны.

Среди них есть бывшие подчинённые Костылева.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывшие подчиненные дали показания на основателя издания Readovka Алексея Костылева, обвиняемого по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня Тверской суд столицы продлил Костылеву срок ареста до середины июля. Как стало известно из оглашенных в суде материалов, показания на Костылева дали свидетели Калашникова, Воробьев и Чеканов, между ними и основателем издания были проведены очные ставки.

Один из участников процесса подтвердил РИА Новости, что речь, в том числе, идёт о бывших подчинённых Костылева.

Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.

Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.