Бывшие подчиненные дали показания против основателя Readovka

16:26 22.04.2026 (обновлено: 16:42 22.04.2026)
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Основатель издания Readovka Алексей Костылев в Тверском районном суде Москвы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свидетели дают показания по делу основателя Readovka Алексея Костылева о хищении более миллиарда рублей у Минобороны.
  • Среди них есть бывшие подчинённые Костылева.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывшие подчиненные дали показания на основателя издания Readovka Алексея Костылева, обвиняемого по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Тверской суд столицы продлил Костылеву срок ареста до середины июля. Как стало известно из оглашенных в суде материалов, показания на Костылева дали свидетели Калашникова, Воробьев и Чеканов, между ними и основателем издания были проведены очные ставки.
Один из участников процесса подтвердил РИА Новости, что речь, в том числе, идёт о бывших подчинённых Костылева.
Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.
Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
