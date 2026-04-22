Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дождливая погода ожидается в выходные в Москве, температура воздуха будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходные дни погода все-таки несколько улучшится, потому что у нас будет образовываться западно-восточный перенос, погода облачная с прояснениями. В течение и субботы, и воскресенья, и в ночные часы местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь от небольшого до умеренного", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что погода будет довольно сырая, но фон температуры немного повысится. Ночная температура будет в пределах плюс двух - плюс трех градусов. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет в пределах плюс пяти - плюс семи градусов.
"Ветер у нас ослабеет, поэтому уже вот такого порывистого ветра, как в четверг и в пятницу, не будет. Поэтому мы будем ощущать, что на улице стало, конечно, теплее. Хотя температура воздуха в выходные дни будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов. И по характеру погода будет по температурному режиму больше соответствовать первой пятидневке апреля месяца", - добавила синоптик.