Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 22.04.2026
16:23 22.04.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Позднякова: в Москве в выходные ожидаются небольшие осадки

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Кремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные в Москве ожидается дождливая погода.
  • Температура воздуха в Москве в выходные будет в пределах +2–+3 градусов ночью и +5–+7 градусов днём, что ниже климатической нормы на 4-5 градусов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дождливая погода ожидается в выходные в Москве, температура воздуха будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходные дни погода все-таки несколько улучшится, потому что у нас будет образовываться западно-восточный перенос, погода облачная с прояснениями. В течение и субботы, и воскресенья, и в ночные часы местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь от небольшого до умеренного", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что погода будет довольно сырая, но фон температуры немного повысится. Ночная температура будет в пределах плюс двух - плюс трех градусов. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет в пределах плюс пяти - плюс семи градусов.
"Ветер у нас ослабеет, поэтому уже вот такого порывистого ветра, как в четверг и в пятницу, не будет. Поэтому мы будем ощущать, что на улице стало, конечно, теплее. Хотя температура воздуха в выходные дни будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов. И по характеру погода будет по температурному режиму больше соответствовать первой пятидневке апреля месяца", - добавила синоптик.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
