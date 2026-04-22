Синоптик рассказала, стоит ли верить приметам о погоде - РИА Новости, 22.04.2026
06:39 22.04.2026 (обновлено: 07:39 22.04.2026)
Синоптик рассказала, стоит ли верить приметам о погоде

РИА Новости: погодные приметы оправдываются на 37-50 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приметы, связанные с погодой, имеют низкую оправдываемость — примерно 37–50%, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
  • В библиотеке Гидрометцентра есть книга с приметами, связанными с погодой, но они не всегда сбывались, отметила синоптик.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Приметы, связанные с погодой, имеют низкую оправдываемость, поэтому верить им не стоит, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Приметы, связанные с погодой, имеют низкую оправдываемость, примерно 37-50%. Их эффективность зависит от места сбора и территории применения, однако стоит не забывать, что в то время сбора информации, просто не было технологий, поэтому предки верили, что "если апрель начинается с дождя, то год будет урожайным", - рассказала Макарова.
Синоптик отметила, что даже в библиотеке Гидрометцентра есть книга с приметами, связанными с погодой, но они не всегда сбывались, в отличие от прогнозов научного учреждения.
