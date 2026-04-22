Синоптик рассказала, стоит ли верить приметам о погоде

- Приметы, связанные с погодой, имеют низкую оправдываемость — примерно 37–50%, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
- В библиотеке Гидрометцентра есть книга с приметами, связанными с погодой, но они не всегда сбывались, отметила синоптик.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Приметы, связанные с погодой, имеют низкую оправдываемость, поэтому верить им не стоит, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Приметы, связанные с погодой, имеют низкую оправдываемость, примерно 37-50%. Их эффективность зависит от места сбора и территории применения, однако стоит не забывать, что в то время сбора информации, просто не было технологий, поэтому предки верили, что "если апрель начинается с дождя, то год будет урожайным", - рассказала Макарова.
Синоптик отметила, что даже в библиотеке Гидрометцентра есть книга с приметами, связанными с погодой, но они не всегда сбывались, в отличие от прогнозов научного учреждения.