В Брянской области спасли пятерых подростков, заблудившихся в лесу

БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Пятерых заблудившихся в ночном лесу подростков спасли полицейские и волонтеры в Брянской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Во вторник вечером на телефонный номер 112 поступил вызов от группы подростков, которые заблудились в лесном массиве Брянского района

"Полиция получила тревожный сигнал о пропаже подростков около 20.45. Незамедлительно к месту поисков выдвинулись сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Брянский". Когда удалось определить примерное местонахождение пропавших молодых людей, экипаж ППС включили звуковой спецсигнал на служебном автомобиле. На этот звук в первом часу ночи вышли пропавшие подростки", - рассказали агентству в пресс-службе регионального УМВД.

По сообщению отряда "ЛизаАлерт", всем заблудившимся подросткам было по 15 лет. Волонтеры принимали участие в поисках пропавших молодых людей, которые получали необходимые инструкции.

"У ребят были с собой заряженные телефоны, и они не растерялись – смогли дозвониться на 112! Это был их первый и самый важный шаг к спасению… Шаг за шагом, используя все доступные алгоритмы, удалось определить примерные координаты подростков. Парням дали важные инструкции: главное – оставаться на месте, помощь к ним выдвинулась", - говорится на странице отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети " ВКонтакте ".