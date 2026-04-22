В Брянской области спасли пятерых подростков, заблудившихся в лесу

20:00 22.04.2026 (обновлено: 20:03 22.04.2026)
В Брянской области спасли пятерых подростков, заблудившихся в ночном лесу

© РИА Новости / Максим Блинов | Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области полицейские и волонтеры спасли пятерых подростков, заблудившихся в ночном лесу.
  • Потерявшиеся позвонили на номер 112, после чего сотрудники полиции и волонтеры отряда "ЛизаАлерт" начали поиски и вышли на их местонахождение.
  • Всем подросткам было по 15 лет, и после того как их нашли в лесу и вывели на дорогу, их передали родителям.
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Пятерых заблудившихся в ночном лесу подростков спасли полицейские и волонтеры в Брянской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Во вторник вечером на телефонный номер 112 поступил вызов от группы подростков, которые заблудились в лесном массиве Брянского района.
"Полиция получила тревожный сигнал о пропаже подростков около 20.45. Незамедлительно к месту поисков выдвинулись сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Брянский". Когда удалось определить примерное местонахождение пропавших молодых людей, экипаж ППС включили звуковой спецсигнал на служебном автомобиле. На этот звук в первом часу ночи вышли пропавшие подростки", - рассказали агентству в пресс-службе регионального УМВД.
По сообщению отряда "ЛизаАлерт", всем заблудившимся подросткам было по 15 лет. Волонтеры принимали участие в поисках пропавших молодых людей, которые получали необходимые инструкции.
"У ребят были с собой заряженные телефоны, и они не растерялись – смогли дозвониться на 112! Это был их первый и самый важный шаг к спасению… Шаг за шагом, используя все доступные алгоритмы, удалось определить примерные координаты подростков. Парням дали важные инструкции: главное – оставаться на месте, помощь к ним выдвинулась", - говорится на странице отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".
По сообщению волонтеров, им удалось через ночной лес выйти к пропавшим ребятам. После того, как они оказались на дороге, их передали родителям.
