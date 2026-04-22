Поддержка высокотеха в России: курс на технологическое лидерство

Высокотехнологический сектор сегодня является одним из главных драйверов экономического роста и инноваций, формирующий будущее нашей страны. При этом именно малые и средние компании зачастую становятся инициаторами революционных технологий, которые затем распространяются по всему миру. Поэтому поддержка таких компаний жизненно важна для российской экономики, являясь гарантией технологической независимости в ключевых отраслях, а также основой для развития человеческого капитала.

ПСБ и технологические компании – синергия для инноваций

Поддержка высокотехнологичных, инновационных компаний стратегически важна для страны. Поэтому ПСБ активно содействует развитию высокотеха, рассматривая это направление как один из своих приоритетов. Совместно с компанией "Иннопрактика" банк создал Центр поддержки высокотехнологичных компаний, где объединил свою экспертизу в области банковского обслуживания и поддержку ключевых участников инновационной экосистемы.

В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму "Просто капитал" старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова указала, что финансовые и нефинансовые инструменты поддержки призваны помочь малым и средним высокотехнологичным компаниям быстрее развиваться и масштабироваться. Подгузова рассказала о конкретных мерах поддержки, отметив, что по мере развития стартапов и роста МТК возникает множество вызовов, с которыми ПСБ помогает им справиться. Среди них, например, — встраивание в кооперационные цепочки крупных корпораций.

Другим направлением поддержки является помощь в выходе на международные рынки. Одним из успешных примеров стал запуск при участии банка платформы международных платежей А7. "Международные платежи для многих компаний, которые осуществляют экспорт, это очень сложный вопрос, и наша дочерняя компания А7 эту задачу решила. Благодаря уникальному решению российские технологические компании смогли работать на разных рынках в дружественных юрисдикциях, более эффективно осуществлять там свою деятельность", — пояснила Подгузова.

Также банк предоставляет аналитику, которая помогает молодым компаниям формировать стратегию развития. Подгузова подчеркнула, что важно оказывать поддержку комплексно: кредитная поддержка, нефинансовые меры и полный спектр банковских услуг в одном месте значительно повышают эффективность компаний и способствуют их активному развитию.

Развитие лидеров технологического бизнеса

Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова в ходе пресс-конференции, посвященной форуму "Просто капитал", отметила, что поддержка быстрорастущих высокотехнологичных компаний как со стороны государства, так и со стороны инвесторов необходима для укрепления технологического суверенитета страны. По ее словам, сегодня для отраслевых технологических лидеров действует целый ряд программ поддержки, уже доказавших свою эффективность.

"В реализации государственной программы "доращивания" отечественных предприятий до уровня требований крупных заказчиков используется механизм "Инновационного инжинирингового центра", входящего в экосистему "Иннопрактики". Уже сейчас поддержку программы получил 141 проект на 22,7 миллиарда рублей, объем совокупного спроса по поддержанным проектам составляет 443 миллиарда рублей. А совокупность спроса на те технологии, которые в рамках этой программы "доращивания" сейчас реализуются, составляет более 400 миллиардов рублей", – сообщила Наталья Попова.

Она добавила, что программа "доращивания" на данный момент является одной из самых успешных по уровню возвратности: на 1 вложенный государством рубль - 2,5 рубля возвращаются обратно в бюджет страны.

"Просто капитал-2026": регионы и технологии

В Москве 24 апреля пройдет VIII финансовый форум "Просто капитал". На этот раз его главной темой станет значимость регионов для устойчивого экономического роста России. Вера Подгузова и Наталья Попова на пресс-конференции раскрыли детали программы форума, подчеркнув его многогранность: обсуждение финансовых вопросов в тесной взаимосвязи с социальным и культурным капиталом, а также развитием высоких технологий.

Особое внимание в технологическом блоке форума будет уделено взаимодействию бизнеса, науки и государства в области высоких технологий. Значительная часть МТК представлена в регионах России, что усиливает роль территориального фактора в развитии технологического бизнеса — это компании из 30 регионов, которые становятся опорными для технологического развития.