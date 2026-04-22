Поддержка высокотеха в России: курс на технологическое лидерство

Высокотехнологический сектор сегодня является одним из главных драйверов экономического роста и инноваций, формирующий будущее нашей страны. При этом именно малые и средние компании зачастую становятся инициаторами революционных технологий, которые затем распространяются по всему миру. Поэтому поддержка таких компаний жизненно важна для российской экономики, являясь гарантией технологической независимости в ключевых отраслях, а также основой для развития человеческого капитала.
ПСБ и технологические компании – синергия для инноваций
Поддержка высокотехнологичных, инновационных компаний стратегически важна для страны. Поэтому ПСБ активно содействует развитию высокотеха, рассматривая это направление как один из своих приоритетов. Совместно с компанией "Иннопрактика" банк создал Центр поддержки высокотехнологичных компаний, где объединил свою экспертизу в области банковского обслуживания и поддержку ключевых участников инновационной экосистемы.
В ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму "Просто капитал" старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова указала, что финансовые и нефинансовые инструменты поддержки призваны помочь малым и средним высокотехнологичным компаниям быстрее развиваться и масштабироваться. Подгузова рассказала о конкретных мерах поддержки, отметив, что по мере развития стартапов и роста МТК возникает множество вызовов, с которыми ПСБ помогает им справиться. Среди них, например, — встраивание в кооперационные цепочки крупных корпораций.
Другим направлением поддержки является помощь в выходе на международные рынки. Одним из успешных примеров стал запуск при участии банка платформы международных платежей А7. "Международные платежи для многих компаний, которые осуществляют экспорт, это очень сложный вопрос, и наша дочерняя компания А7 эту задачу решила. Благодаря уникальному решению российские технологические компании смогли работать на разных рынках в дружественных юрисдикциях, более эффективно осуществлять там свою деятельность", — пояснила Подгузова.
Также банк предоставляет аналитику, которая помогает молодым компаниям формировать стратегию развития. Подгузова подчеркнула, что важно оказывать поддержку комплексно: кредитная поддержка, нефинансовые меры и полный спектр банковских услуг в одном месте значительно повышают эффективность компаний и способствуют их активному развитию.
Развитие лидеров технологического бизнеса
Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова в ходе пресс-конференции, посвященной форуму "Просто капитал", отметила, что поддержка быстрорастущих высокотехнологичных компаний как со стороны государства, так и со стороны инвесторов необходима для укрепления технологического суверенитета страны. По ее словам, сегодня для отраслевых технологических лидеров действует целый ряд программ поддержки, уже доказавших свою эффективность.
Наталья Попова: рынок высокотеха важно насытить деньгами
"В реализации государственной программы "доращивания" отечественных предприятий до уровня требований крупных заказчиков используется механизм "Инновационного инжинирингового центра", входящего в экосистему "Иннопрактики". Уже сейчас поддержку программы получил 141 проект на 22,7 миллиарда рублей, объем совокупного спроса по поддержанным проектам составляет 443 миллиарда рублей. А совокупность спроса на те технологии, которые в рамках этой программы "доращивания" сейчас реализуются, составляет более 400 миллиардов рублей", – сообщила Наталья Попова.
Она добавила, что программа "доращивания" на данный момент является одной из самых успешных по уровню возвратности: на 1 вложенный государством рубль - 2,5 рубля возвращаются обратно в бюджет страны.
"Просто капитал-2026": регионы и технологии
В Москве 24 апреля пройдет VIII финансовый форум "Просто капитал". На этот раз его главной темой станет значимость регионов для устойчивого экономического роста России. Вера Подгузова и Наталья Попова на пресс-конференции раскрыли детали программы форума, подчеркнув его многогранность: обсуждение финансовых вопросов в тесной взаимосвязи с социальным и культурным капиталом, а также развитием высоких технологий.
Особое внимание в технологическом блоке форума будет уделено взаимодействию бизнеса, науки и государства в области высоких технологий. Значительная часть МТК представлена в регионах России, что усиливает роль территориального фактора в развитии технологического бизнеса — это компании из 30 регионов, которые становятся опорными для технологического развития.
Форум "Просто капитал" проводится с 2020 года и первоначально был нацелен на повышение финансовой грамотности населения. Ежегодно площадка форума собирает сотни спикеров – представителей власти, крупнейших компаний и банков, а также известных экспертов. В этом году участие в форуме в том числе примут губернаторы и представители законодательной власти регионов.