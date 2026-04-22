"Динамо" по делу уступило "Рубину" в матче РПЛ, заявил Пивоваров

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что столичная команда заслуженно уступила казанскому "Рубину" в матче чемпионата России по футболу.
"Игру проиграли заслуженно. Тренерский штаб проанализирует и примет необходимые решения", - заявил Пивоваров.
"Динамо" с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.