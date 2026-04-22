В России появится ГОСТ на отечественное пиво

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов.

"Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", - объяснил Протасов.

Он добавил, что если продукт производится в России, создает рабочие места и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки.