В России появится ГОСТ на отечественное пиво

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России примут ГОСТ на пиво отечественного производства.
- В основу стандарта лягут две группы требований: происхождение сырья и производственные активы.
- Российским должен считаться продукт, который производится в России, производитель которого зарегистрирован в России, а товарный знак принадлежит российским лицам.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов.
"Ключевое решение - это закрепление критериев российского пива в ГОСТе... В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", - сказал Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".
По его словам, в основу стандарта лягут две группы требований - происхождение сырья и производственные активы. Он отметил, что сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства - важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России.
"Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", - объяснил Протасов.
Он добавил, что если продукт производится в России, создает рабочие места и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки.
