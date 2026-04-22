10:05 22.04.2026

Петраков: КМЗ представит пассажирский лифт на выставке в Узбекистане

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) представит флагманскую модель пассажирского лифта "Москвич" на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", проходящей в Ташкенте с 20 по 22 апреля, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владимир Петраков.
"Московская промышленность продолжает расширять присутствие на внешних рынках. Участие столичных предприятий в ключевых промышленных мероприятиях азиатского региона способствует укреплению деловых связей города. На стенде правительства Москвы на выставке "Иннопром. Центральная Азия" представлен пассажирский лифт "Москвич". Это флагманская модель Карачаровского механического завода, отвечающая международным требованиям к комфорту и надежности подъемного оборудования", — приводит слова Петракова пресс-служба ДИПП.
Модель лифта КМЗ отличается современным дизайном кабины, которая выполнена в сочетании черных и серых панелей. Лифт также оснащен подвесным потолком с фигурной светодиодной подсветкой, удобной приказной панелью и рядом функциональных решений, которые повышают комфорт поездки для пассажиров как в жилых домах, так и в административных центрах.
По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, завод последовательно развивает направление высокотехнологичного лифтостроения, предлагая актуальные модели лифтов в различных категориях. В Ташкенте завод представляет российское оборудование международным партнерам. Работа в рамках пространства Евразийского экономического союза выстраивает единые требования к производству и вводу подъемников.
Он подчеркнул, что решения КМЗ, реализуемые в столице, интересны также рынку Центральной Азии.
Карачаровский механический завод - резидент ОЭЗ "Технополис Москва". На базе предприятия формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате модернизации производственная мощность завода увеличится до 12 тысяч лифтов в год. Кроме того, предприятие сможет выпускать эскалаторы, траволаторы, подъемные платформы для маломобильных граждан и высокотехнологичные компоненты лифтового оборудования.
 
