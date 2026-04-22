В Петербурге легковушка упала в Обводный канал, пострадали два человека
08:41 22.04.2026 (обновлено: 11:16 22.04.2026)
В Петербурге легковушка упала в Обводный канал, пострадали два человека

МЧС : два человека пострадали при падении авто в Обводный канал в Петербурге

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Автомобиль упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге
Автомобиль упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Автомобиль упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал.
  • В результате происшествия пострадали два человека, они в больнице.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при падении легкового авто в Обводный канал в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
"В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в релизе.
Инцидент произошел около шести утра у дома 54 по Лермонтовскому проспекту. Машина пробила ограждение и упала в воду.
Доставать ее пришлось с помощью автокрана поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. На месте работали 16 спасателей и три единицы техники.
