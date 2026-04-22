В Петербурге легковушка упала в Обводный канал, пострадали два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Два человека пострадали при падении легкового авто в Обводный канал в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
"В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в релизе.
Инцидент произошел около шести утра у дома 54 по Лермонтовскому проспекту. Машина пробила ограждение и упала в воду.
Доставать ее пришлось с помощью автокрана поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. На месте работали 16 спасателей и три единицы техники.