Песков: достижение целей СВО убережет Россию от опасностей киевского режима

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей СВО обезопасит Россию от террористических проявлений киевского режима.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Достижение целей СВО позволит застраховать Россию от опасности террористических проявлений киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас главное - это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились (в ходе СВО - ред.). Собственно, достижение этих целей как раз и позволит далее застраховать нас от опасности таких террористических проявлений киевского режима", - сказал Песков в комментарии Первому каналу, говоря об атаке ВСУ на Сызрань.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки.