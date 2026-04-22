21:21 22.04.2026 (обновлено: 21:27 22.04.2026)
Песков: достижение целей СВО убережет Россию от опасностей киевского режима

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Достижение целей СВО позволит застраховать Россию от опасности террористических проявлений киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас главное - это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились (в ходе СВО - ред.). Собственно, достижение этих целей как раз и позволит далее застраховать нас от опасности таких террористических проявлений киевского режима", - сказал Песков в комментарии Первому каналу, говоря об атаке ВСУ на Сызрань.
В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился в результате атаки беспилотников ВСУ. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковСызраньВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныСамарская область
 
 
