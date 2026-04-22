Рейтинг@Mail.ru
Встреча с переговорщиками США может состояться хоть завтра, заявил Песков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 22.04.2026 (обновлено: 21:34 22.04.2026)
Встреча с переговорщиками США может состояться хоть завтра, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что встреча с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования может состояться "хоть завтра".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Встреча с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования может состояться "хоть завтра", им всегда рады в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей. Мы искренне надеемся, что они продолжат свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества", - сказал Песков "Первому каналу", отвечая на вопрос о сроках возможных переговоров.
Газета New York Times со ссылкой на источник ранее сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования.
Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
РоссияВ миреСШАМоскваДмитрий ПесковСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала