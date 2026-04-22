Встреча с переговорщиками США может состояться хоть завтра, заявил Песков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Встреча с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования может состояться "хоть завтра", им всегда рады в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей. Мы искренне надеемся, что они продолжат свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества", - сказал Песков "Первому каналу", отвечая на вопрос о сроках возможных переговоров.
Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань
Газета New York Times со ссылкой на источник ранее сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования.
Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет.