Песков: интересы Астаны после решения о поставках нефти будут обеспечены

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все интересы Астаны после решения направлять поставки казахстанской нефти в Германию в обход трубопровода "Дружба" будут обеспечены по другим маршрутам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.