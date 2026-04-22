Песков: интересы Астаны после решения о поставках нефти будут обеспечены

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все интересы Астаны после решения направлять поставки казахстанской нефти в Германию в обход трубопровода "Дружба" будут обеспечены по другим маршрутам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.