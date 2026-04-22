Рейтинг@Mail.ru
Песков: интересы Астаны после решения о поставках нефти будут обеспечены - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 22.04.2026
Песков: интересы Астаны после решения о поставках нефти в ФРГ будут обеспечены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба".
  • Дмитрий Песков заявил, что все интересы Астаны будут обеспечены по другим маршрутам.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все интересы Астаны после решения направлять поставки казахстанской нефти в Германию в обход трубопровода "Дружба" будут обеспечены по другим маршрутам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.
"Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам", - сказал Песков ИС "Вести".
Насосная станция нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Детали поставок по нефтепроводу "Дружба" сейчас обсуждаются, заявил Песков
Вчера, 20:51
 
ГерманияРоссияАстанаДмитрий ПесковКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала