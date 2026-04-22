20:53 22.04.2026
Песков назвал визиты американских переговорщиков в Москву востребованными

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 22.04.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает востребованными и нужными визиты американских переговорщиков в Россию.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва считает востребованными и нужными визиты американских переговорщиков в Россию, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Во вторник газета New York Times со ссылкой на источник написала, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования.
"Как только будет согласована поездка, а мы надеемся, что такие поездки продолжатся, мы считаем их востребованными, нужными, мы тогда всех проинформируем", - сказал Песков ИС "Вести".
В среду пресс-секретарь президента РФ сообщил, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
