Песков назвал визиты американских переговорщиков в Москву востребованными

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва считает востребованными и нужными визиты американских переговорщиков в Россию, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Во вторник газета New York Times со ссылкой на источник написала, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования.
"Как только будет согласована поездка, а мы надеемся, что такие поездки продолжатся, мы считаем их востребованными, нужными, мы тогда всех проинформируем", - сказал Песков ИС "Вести".
В среду пресс-секретарь президента РФ сообщил, что конкретики по возможному новому визиту спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву пока нет.