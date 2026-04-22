Более 22 тысяч тонн стекла направили на переработку в Московской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За первый квартал 2026 года комплексы по переработке отходов (КПО) Подмосковья отобрали и передали на вторичную переработку 22 770 тонн стекла, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сейчас на региональных КПО трудится оптический сепаратор: он сам распознает стеклобой и отделяет его от остальных отходов. Все собранное сырье, пригодное к использованию, предприятия направляют партнерам-заводам.

Из переработанного сырья делают новую стеклянную тару — банки и бутылки для пищевых продуктов, напитков и других товаров, которые снова поступают в оборот, строительные материалы — стеклянные блоки, облицовочную плитку, фибергласс для теплоизоляции, декоративные изделия — вазы, посуду, элементы интерьера, а также асфальтобетон.