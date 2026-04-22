Эрдоган заявил о работе над возобновлением переговоров по Украине

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Турция работает над возобновлением переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Марка Рютте в президентском комплексе. В ходе встречи они обсудили вопросы подготовки к саммиту лидеров стран НАТО, который состоится в Анкаре, а также повестку дня альянса и региональные и глобальные проблемы.
"Президент Эрдоган заявил, что нестабильная ситуация в нашем регионе в очередной раз продемонстрировала важность взаимной помощи и солидарности между странами-членами НАТО, и что он ожидает, что на саммите в Анкаре будут приняты решения, которые укрепят солидарность между странами-членами и поддержат готовность альянса реагировать на кризисы в любое время",- говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган отметил, что Турция с каждым днем наращивает потенциал своей оборонной промышленности, особенно в сфере систем противовоздушной обороны, и стремится к дальнейшему развитию сотрудничества в этой области со странами-союзниками.
"Наш президент заявил, что сохранение трансатлантических связей имеет первостепенное значение, что Турция ожидает от европейского компонента альянса принятия на себя большей ответственности, и что в этом контексте исключение европейских союзников, не являющихся членами Европейского союза, из оборонных инициатив союза не будет способствовать достижению этой цели",- говорится в сообщении.
Президент Эрдоган заявил, что Турция заняла позицию на стороне мира и дипломатии в процессе, начавшемся с атак на Иран.