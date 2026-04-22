Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о работе над возобновлением переговоров по Украине - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 22.04.2026
Эрдоган заявил о работе над возобновлением переговоров по Украине

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция работает над возобновлением переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Президент Турции и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили подготовку к саммиту лидеров стран НАТО в Анкаре и другие вопросы.
  • Эрдоган заявил, что Турция заняла позицию на стороне мира и дипломатии в ситуации с атаками на Иран и стремится к мирному завершению войны между Украиной и Россией.
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Турция работает над возобновлением переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Марка Рютте в президентском комплексе. В ходе встречи они обсудили вопросы подготовки к саммиту лидеров стран НАТО, который состоится в Анкаре, а также повестку дня альянса и региональные и глобальные проблемы.
"Президент Эрдоган заявил, что нестабильная ситуация в нашем регионе в очередной раз продемонстрировала важность взаимной помощи и солидарности между странами-членами НАТО, и что он ожидает, что на саммите в Анкаре будут приняты решения, которые укрепят солидарность между странами-членами и поддержат готовность альянса реагировать на кризисы в любое время",- говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган отметил, что Турция с каждым днем наращивает потенциал своей оборонной промышленности, особенно в сфере систем противовоздушной обороны, и стремится к дальнейшему развитию сотрудничества в этой области со странами-союзниками.
"Наш президент заявил, что сохранение трансатлантических связей имеет первостепенное значение, что Турция ожидает от европейского компонента альянса принятия на себя большей ответственности, и что в этом контексте исключение европейских союзников, не являющихся членами Европейского союза, из оборонных инициатив союза не будет способствовать достижению этой цели",- говорится в сообщении.
Президент Эрдоган заявил, что Турция заняла позицию на стороне мира и дипломатии в процессе, начавшемся с атак на Иран.
"В ходе встречи наш президент заявил, что Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией также завершилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров", - уточнила канцелярия.
В миреТурцияУкраинаАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала