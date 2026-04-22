Замглавы парка "Патриот" ежеквартально требовал передавать взятки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук требовал ежеквартальный "откат" в размере 10% от оплаты работ по контрактам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Подмосковья.
"По версии следствия, Мелимук, являясь заместителем генерального директора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот", в декабре 2025 года выдвинул требование М. о ежеквартальной передаче денежных средств в размере 10% от фактической оплаты работ по контрактам. 18.04.2026 Мелимук получил взятку от М. в размере 18 млн рублей, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан", - рассказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что Одинцовский городской суд Подмосковья арестовал мужчину на срок до 17 июня.
Как ранее заявляли в пресс-службе СК РФ, Мелимук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В апреле 2026 года он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним.
С "Гермесом" были заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка "Патриот" в Московской области и филиала парка "Патриот" в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.