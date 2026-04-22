Замглавы парка "Патриот" ежеквартально требовал передавать взятки

"По версии следствия, Мелимук, являясь заместителем генерального директора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот", в декабре 2025 года выдвинул требование М. о ежеквартальной передаче денежных средств в размере 10% от фактической оплаты работ по контрактам. 18.04.2026 Мелимук получил взятку от М. в размере 18 млн рублей, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан", - рассказали в пресс-службе.