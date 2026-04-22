Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 22.04.2026 (обновлено: 12:41 22.04.2026)
Замглавы парка "Патриот" ежеквартально требовал передавать взятки

© УСМИ СК РоссииЗадержание генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука во время получения взятки. Кадр видео
© УСМИ СК России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук требовал ежеквартально передавать ему 10% от оплаты работ по контрактам.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук требовал ежеквартальный "откат" в размере 10% от оплаты работ по контрактам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Подмосковья.
"По версии следствия, Мелимук, являясь заместителем генерального директора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот", в декабре 2025 года выдвинул требование М. о ежеквартальной передаче денежных средств в размере 10% от фактической оплаты работ по контрактам. 18.04.2026 Мелимук получил взятку от М. в размере 18 млн рублей, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан", - рассказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что Одинцовский городской суд Подмосковья арестовал мужчину на срок до 17 июня.
Как ранее заявляли в пресс-службе СК РФ, Мелимук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В апреле 2026 года он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним.
С "Гермесом" были заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка "Патриот" в Московской области и филиала парка "Патриот" в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ПатриотСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала