Патриарх Кирилл заявил об угрозе ликвидации присутствия РПЦ в Эстонии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения накануне Вербного воскресенья в Храме Христа Спасителя в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл заявил, что в Эстонии существует угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви.

По словам главы РПЦ, даже в советское время положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем положение Русской православной церкви на территории РСФСР.

Патриарх выразил обеспокоенность тем, что в Европе возникают нарушения прав и свобод Эстонской православной христианской церкви.

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви существует в Эстонии на фоне давления государства, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в доме приемов МИД РФ в Москве.

"К сожалению, в Прибалтике и Молдове так же (как на Украине - ред.) усиливается государственное давление на структуры нашей церкви. В том числе путем принятия дискриминационных законодательных актов. Например, угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на настоящее время остается актуальной", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что даже в советское время положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем положение Русской православной церкви на территории Российской Федерации (РСФСР).

"Но тем не менее, несмотря на беспрецедентное давление (властей - ред.), Эстонская православная церковь (после переименования - Эстонская православная христианская церковь - ред.), так же, как и Православная церковь Молдовы вместе со своей паствой сохраняет верность каноническому порядку. Но это тяжелая работа", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Глава Русской церкви задался вопросом, почему в Европе, которая провозглашает права человека, "возникает очевидная несправедливость, очевидное нарушение прав и свобод?".