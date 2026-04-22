Патриарх Кирилл заявил об угрозе ликвидации присутствия РПЦ в Эстонии

- Патриарх Кирилл заявил, что в Эстонии существует угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви.
- По словам главы РПЦ, даже в советское время положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем положение Русской православной церкви на территории РСФСР.
- Патриарх выразил обеспокоенность тем, что в Европе возникают нарушения прав и свобод Эстонской православной христианской церкви.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви существует в Эстонии на фоне давления государства, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в доме приемов МИД РФ в Москве.
"К сожалению, в Прибалтике и Молдове так же (как на Украине - ред.) усиливается государственное давление на структуры нашей церкви. В том числе путем принятия дискриминационных законодательных актов. Например, угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на настоящее время остается актуальной", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что даже в советское время положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем положение Русской православной церкви на территории Российской Федерации (РСФСР).
"Но тем не менее, несмотря на беспрецедентное давление (властей - ред.), Эстонская православная церковь (после переименования - Эстонская православная христианская церковь - ред.), так же, как и Православная церковь Молдовы вместе со своей паствой сохраняет верность каноническому порядку. Но это тяжелая работа", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Глава Русской церкви задался вопросом, почему в Европе, которая провозглашает права человека, "возникает очевидная несправедливость, очевидное нарушение прав и свобод?".
"Почему в Европе не восстают правоохранительные организации (против нарушения прав Эстонской православной христианской церкви - ред.)? Почему все это где-то на полях общей озабоченности, не в центре. Конечно, это не может не беспокоить меня, в первую очередь, как патриарха всея Руси, потому что Православная церковь Эстонии находится в юрисдикции патриарха, хотя при этом обладает правами автономии", - заключил предстоятель Русской церкви.