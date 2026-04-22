Пассажирка, из-за которой самолет экстренно сел в Волгограде, умерла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирка рейса Москва — Тбилиси, из-за которой самолет экстренно приземлился в Волгограде, скончалась.
ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Пассажирка рейса Москва - Тбилиси, из-за которой во вторник экстренно приземлился самолет в Волгограде, скончалась, сообщили РИА Новости в облздраве.
Как сообщала пресс-служба волгоградского аэропорта, самолет авиакомпании "Азимут", летевший по маршруту Москва – Тбилиси, экстренно сел в Волгограде 21 апреля из-за плохого самочувствия пассажирки.
"Женщина страдала тяжелым неизлечимым заболеванием, она скончалась, несмотря на усилия медиков", - сказали в комитете здравоохранения.
