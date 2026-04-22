"Низменный уровень": Панжинский рассказал о проблемах общения в сборной

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский в интервью РИА Новости рассказал, что во времена выступлений за сборную России ему было сложно найти в команде нормального собеседника.
"Это Петя Седов, - отметил Панжинский, отвечая на вопрос, кого он может назвать самым интеллектуальным из лыжников, с которыми выступал. - Очень образованный парень. Он меня подсадил на "Историю государства Российского", книги привозил. Зачитывался. Не в обиду никому, без имен, но в сборной России есть такая проблема, что не с кем поговорить. Не о чем. Только спорт, машины, бытовой и низменный уровень, обыденность".
Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте.