13:20 22.04.2026 (обновлено: 13:27 22.04.2026)
"Низменный уровень": Панжинский рассказал о проблемах общения в сборной

© РИА Новости / Александр Вильф
Российский лыжник Александр Панжинский на тренировке - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Российский лыжник Александр Панжинский на тренировке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Панжинский рассказал, что ему было сложно найти нормального собеседника в сборной России.
  • Он отметил, что разговоры ограничивались темами спорта, машин и быта.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский в интервью РИА Новости рассказал, что во времена выступлений за сборную России ему было сложно найти в команде нормального собеседника.
"Это Петя Седов, - отметил Панжинский, отвечая на вопрос, кого он может назвать самым интеллектуальным из лыжников, с которыми выступал. - Очень образованный парень. Он меня подсадил на "Историю государства Российского", книги привозил. Зачитывался. Не в обиду никому, без имен, но в сборной России есть такая проблема, что не с кем поговорить. Не о чем. Только спорт, машины, бытовой и низменный уровень, обыденность".
Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте.
Василий Вакуленко - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Панжинский заявил, что для Басты олимпийские чемпионы как рабочие с завода
Вчера, 11:03
 
Лыжные гонкиАлександр ПанжинскийВанкуверРоссияСпорт
 
