Панжинский заявил, что для Басты олимпийские чемпионы как рабочие с завода

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский в интервью РИА Новости заявил, что для таких известных личностей, как Василий Вакуленко (Баста), он не отличается от обычного рабочего с завода.
Панжинский в социальных сетях публиковал фото с Вакуленко, отметив в комментарии, что Баста как "не знал его до того дня, так и не знает". Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте.
"Сравнивать себя с Бастой… К сожалению, я – как будто просто один из фанатов, который подошел с ним сфоткаться. Лыжами Василий не интересуется. Для него призер Олимпиады – как обычный рабочий с завода. Да и олимпийской медалью я перед собой никогда не трясу. У меня нет честолюбия, не стремлюсь, чтобы меня носили на руках и кричали "вау, какой ты крутой!" - рассказал Панжинский.