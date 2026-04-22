Панжинский заявил, что для Басты олимпийские чемпионы как рабочие с завода - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
11:03 22.04.2026 (обновлено: 12:34 22.04.2026)
Панжинский заявил, что для Басты олимпийские чемпионы как рабочие с завода

Панжинский: для Басты призер Олимпиады не отличается от рабочего с завода

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Панжинский, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере, заявил, что для Василия Вакуленко (Басты) он не отличается от обычного рабочего с завода.
  • Панжинский отметил, что Баста не знает его и не интересуется лыжами.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский в интервью РИА Новости заявил, что для таких известных личностей, как Василий Вакуленко (Баста), он не отличается от обычного рабочего с завода.
Панжинский в социальных сетях публиковал фото с Вакуленко, отметив в комментарии, что Баста как "не знал его до того дня, так и не знает". Панжинский является обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Ванкувере в личном спринте классическим стилем и бронзы чемпионата мира - 2011 в командном спринте.
"Сравнивать себя с Бастой… К сожалению, я – как будто просто один из фанатов, который подошел с ним сфоткаться. Лыжами Василий не интересуется. Для него призер Олимпиады – как обычный рабочий с завода. Да и олимпийской медалью я перед собой никогда не трясу. У меня нет честолюбия, не стремлюсь, чтобы меня носили на руках и кричали "вау, какой ты крутой!" - рассказал Панжинский.
