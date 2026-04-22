"Невероятный гений": Панжинский назвал Клебо лучшим лыжником в истории

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо однозначно является лучшим лыжником в истории, он невероятный гений, отметил в интервью РИА Новости серебряный призер Игр в Ванкувере Александр Панжинский.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
"Однозначно, Йоханнес Клебо (лучший лыжник в истории). И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год - на Олимпиаде. Он невероятный гений. И главное, что бьет все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал. Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг, не шоумен", - подчеркнул Панжинский.