Президент Сейшельских Островов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Сейшельских островов Патрик Эрмини возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду в Москве, сообщает ИС "Вести".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, планируется обсуждение сотрудничества и региональной проблематики.
Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены — мемориальный ансамбль, посвященный подвигу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки безымянного советского бойца — защитника столицы в 1941 году — из братской могилы близ бывшей железнодорожной станции Крюково в Подмосковье были эксгумированы. В торжественной обстановке их перезахоронили в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — Пост №1 появился в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой с названиями 45 городов, удостоенных звания Город воинской славы.