Премьер Пакистана поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном - РИА Новости, 22.04.2026
01:01 22.04.2026 (обновлено: 01:05 22.04.2026)
Премьер Пакистана поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном

Премьер Пакистана Шариф поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном

© AP Photo / Akira Suemori
Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Akira Suemori
Шехбаз Шариф. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за продление перемирия с Ираном.
  • Трамп принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
  • Пакистан выразил надежду на заключение всеобъемлющего мирного соглашения между США и Ираном в ходе второго раунда переговоров в Исламабаде.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что благодарит президента США Дональда Трампа за то, что тот принял просьбу Исламабада о продлении режима прекращения огня с Ираном.
Ранее Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
"От своего имени и от имени (начальника генштаба Пакистана - ред.) фельдмаршала Асима Мунира я искренне благодарю президента Трампа за то, что тот любезно принял нашу просьбу о продлении прекращения огня, чтобы позволить текущим дипломатическим усилиям идти своим чередом", - написал премьер на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что Пакистан и далее будет прикладывать усилия с целью урегулирования конфликта путем переговоров. Премьер также выразил надежду, что США и Иран продолжат соблюдать режим прекращения огня и смогут заключить всеобъемлющее мирное соглашение в ходе второго раунда переговоров в Исламабаде для окончательного прекращения конфликта.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
