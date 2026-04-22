Премьер Пакистана поблагодарил Трампа за продление перемирия с Ираном

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что благодарит президента США Дональда Трампа за то, что тот принял просьбу Исламабада о продлении режима прекращения огня с Ираном.
"От своего имени и от имени (начальника генштаба Пакистана - ред.) фельдмаршала Асима Мунира я искренне благодарю президента Трампа за то, что тот любезно принял нашу просьбу о продлении прекращения огня, чтобы позволить текущим дипломатическим усилиям идти своим чередом", - написал премьер на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что Пакистан и далее будет прикладывать усилия с целью урегулирования конфликта путем переговоров. Премьер также выразил надежду, что США и Иран продолжат соблюдать режим прекращения огня и смогут заключить всеобъемлющее мирное соглашение в ходе второго раунда переговоров в Исламабаде для окончательного прекращения конфликта.