Дегтярев признался, за что уважает Овечкина

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что уважает нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за вклад в развитие детского спорта.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф. На прошлой неделе Овечкин заявил на пресс-конференции, что "практически уверен в том, что (заключительная в регулярном чемпионате) игра против "Коламбуса" не стала для него последней в НХЛ", и добавил, что ему нужно принять решение относительного того, проводить ли в "Вашингтоне" следующий сезон. По словам двукратного олимпийского чемпиона депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, Овечкин приедет в Россию примерно в середине мая.
"Мы с Александром встречаемся периодически, когда он приезжает. В России он бывает весьма часто, как только появляются "окна" между играми в НХЛ. Последний раз мы встречались на детском турнире, который он сам спонсирует – OviCup. Уважаю его за то, что он вкладывает личные средства в детский спорт, это наш легендарный русский хоккеист", - подчеркнул Дегтярев.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
"Вашингтон" рассказал про контракт Овечкина
21 апреля, 09:50