Овчинский: более 9,5 тысячи обращений поступило в Единый центр

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 9,5 тысячи обращений поступило в Единый контактный центр департамента градостроительной политики Москвы за первый квартал 2026 года, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в центр обращаются не только жители, которых интересуют вопросы переселения по реновации, но и застройщики.

"Их интересует градостроительный анализ участков и сопровождение проектов. Специалисты центра помогают сориентироваться в каждом этапе и дают понятные рекомендации. Мы видим, что такой формат работы востребован, потому что позволяет получить ответы в одном месте и экономить время", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.