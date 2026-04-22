Овчинский: более 9,5 тысячи обращений поступило в Единый центр

12:00 22.04.2026
Овчинский: свыше 9,5 тысячи обращений поступило в Единый центр за первый квартал

© Фото : пресс-служба ДИППМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 9,5 тысячи обращений поступило в Единый контактный центр департамента градостроительной политики Москвы за первый квартал 2026 года, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что в центр обращаются не только жители, которых интересуют вопросы переселения по реновации, но и застройщики.
"Их интересует градостроительный анализ участков и сопровождение проектов. Специалисты центра помогают сориентироваться в каждом этапе и дают понятные рекомендации. Мы видим, что такой формат работы востребован, потому что позволяет получить ответы в одном месте и экономить время", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Благодаря работе центра все процессы становятся понятнее для участников программы реновации, поскольку, когда есть доступ к актуальной информации о сроках и этапах, проще планировать свой переезд. Кроме того, это сокращается число спорных ситуаций, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
