По грузовому судну у берегов Ирана открыли огонь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Ирана открыли огонь по грузовому судну.
- Экипаж судна в безопасности, сообщений об ущербе нет.
ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Огонь был открыт по грузовому судну у берегов Ирана, никто не пострадал, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях (15 километрах - ред.) к западу от Ирана. Капитан грузового судна, вышедшего в море, сообщает, что по нему был открыт огонь, в настоящее время оно остановилось на воде", - говорится в сообщении управления.
Экипаж судна в безопасности, сообщений об ущербе нет, добавили в UKMTO.