11:11 22.04.2026
По грузовому судну у берегов Ирана открыли огонь

© REUTERS Корабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Ирана открыли огонь по грузовому судну.
  • Экипаж судна в безопасности, сообщений об ущербе нет.
ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Огонь был открыт по грузовому судну у берегов Ирана, никто не пострадал, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях (15 километрах - ред.) к западу от Ирана. Капитан грузового судна, вышедшего в море, сообщает, что по нему был открыт огонь, в настоящее время оно остановилось на воде", - говорится в сообщении управления.
Экипаж судна в безопасности, сообщений об ущербе нет, добавили в UKMTO.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Открытие Ормуза сделает сделку с Ираном невозможной, заявил Трамп
