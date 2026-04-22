"Оренбург" обыграл "Нижний Новгород" и покинул зону вылета из РПЛ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" обыграли "Нижний Новгород" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Алешандре Жезус (80-я, 82-я минуты). У гостей мяч забил Адриан Бальбоа (42, пенальти).
"Оренбург" набрал 23 очка и покинул зону вылета, команда занимает 11-ю позицию в таблице. "Нижний Новгород" с 22 очками опустился на 15-е место.