"Оренбург" обыграл "Нижний Новгород" и покинул зону вылета из РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
19:31 22.04.2026 (обновлено: 19:34 22.04.2026)
"Оренбург" обыграл "Нижний Новгород" и покинул зону вылета из РПЛ

"Оренбург" обыграл "Нижний Новгород" в матче 26-го тура РПЛ

Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 2:1.
  • «Оренбург» набрал 23 очка и покинул зону вылета, заняв 11-ю позицию в таблице.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" обыграли "Нижний Новгород" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Алешандре Жезус (80-я, 82-я минуты). У гостей мяч забил Адриан Бальбоа (42, пенальти).
"Оренбург" набрал 23 очка и покинул зону вылета, команда занимает 11-ю позицию в таблице. "Нижний Новгород" с 22 очками опустился на 15-е место.
В следующем туре оренбургская команда 25 апреля нанесет визит "Ростову", а нижегородцы днем позже примут московский "Спартак".
