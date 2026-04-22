Более 2 тысяч онлайн-консультаций соцзащиты провели в Московской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Московской области посетили видеоконсультации соцзащиты с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Всего за несколько месяцев работы новой платформой воспользовались уже более 2 тысяч жителей. Цифровая трансформация социальной сферы — наш приоритет", — приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.
Запуская сервис дистанционных консультаций, добавил он, в ведомстве ставили целью сэкономить время людей, сохранив при этом максимальную поддержку жителей.
Если нет возможности или навыков для онлайн-записи, то можно обратиться в любой МФЦ Московской области, где сотрудники центров "Мои документы" помогут подключиться к видеоконсультации со специалистом социальной защиты.
Чтобы получить консультацию, жителю нужно зайти на региональный портал госуслуг. Там следует выбрать из перечня интересующую тему и указать удобное время для звонка. В назначенный час останется только подключиться к видеоконсультации. Сделать это можно с любого устройства — телефона, ноутбука или планшета.