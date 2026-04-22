В Москве в Менделеевской олимпиаде приняли участие сборные 37 стран - РИА Новости, 22.04.2026
13:01 22.04.2026 (обновлено: 13:49 22.04.2026)
В Москве в Менделеевской олимпиаде приняли участие сборные 37 стран

Сборные 37 стран приняли участие в Менделеевской олимпиаде по химии в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Участники сборной России на открытии 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова
Участники сборной России на открытии 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Участники сборной России на открытии 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова
  • В Москве прошла 60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, в которой приняли участие сборные 37 стран.
  • Сборную России на олимпиаде представляла команда из 15 человек, отобранных из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сборные 37 стран приняли участие в 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая прошла в Москве, сообщил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков.
В среду в Москве проходит церемония награждения победителей 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.
"Олимпиада состоялась на очень высоком уровне: 37 стран, почти 200 детей", - сказал Калмыков.
В 60-й Менделеевской олимпиаде приняли участие сборные Китая, Турции, Иордании, Вьетнама, Бразилии, Японии, Венгрии, Кубы и других стран.
"Задачи были актуальные, по современным химическим достижениям, многие из них базировались на открытиях российских, советских ученых", - отметил директор Университетской гимназии Александр Гладилин.
Он добавил, что одна из задач практического тура была посвящена органическому синтезу, остальные - аналитической химии.
"Мы понимаем, что синтез и анализ - это главное, что сейчас решается в химической науке, химической промышленности", - пояснил Гладилин.
ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО.
Сборную России представляла команда из 15 человек, которых выбрали из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.
Организатором олимпиады традиционно выступает химический факультет МГУ и с 2017 года Фонд Мельниченко.
