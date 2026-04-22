Участники сборной России на открытии 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова

В Москве в Менделеевской олимпиаде приняли участие сборные 37 стран

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сборные 37 стран приняли участие в 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая прошла в Москве, сообщил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков.

В среду в Москве проходит церемония награждения победителей 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии.

"Олимпиада состоялась на очень высоком уровне: 37 стран, почти 200 детей", - сказал Калмыков.

Турции, Иордании, Вьетнама, Бразилии, Японии, Венгрии, В 60-й Менделеевской олимпиаде приняли участие сборные Китая Кубы и других стран.

"Задачи были актуальные, по современным химическим достижениям, многие из них базировались на открытиях российских, советских ученых", - отметил директор Университетской гимназии Александр Гладилин.

Он добавил, что одна из задач практического тура была посвящена органическому синтезу, остальные - аналитической химии.

"Мы понимаем, что синтез и анализ - это главное, что сейчас решается в химической науке, химической промышленности", - пояснил Гладилин.

ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО

Сборную России представляла команда из 15 человек, которых выбрали из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.