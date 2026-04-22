10:16 22.04.2026
Обвинение запросило почти два года колонии для кинокритика Долина*

Обвинение запросило 1 год и 10 месяцев колонии для кинокритика Долина

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обвинение запросило 1 год и 10 месяцев лишения свободы для кинокритика Антона Долина* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Запросили 1 год и 10 месяцев колонии общего режима", - заявил собеседник агентства.
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд обязал Моргенштерна* выплатить штраф в семь миллионов рублей
20 апреля, 16:42
Также кинокритику просят назначить запрет на администрирование сайтов на 3 года.
Долина заочно обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
По версии следствия, Долин в период с октября 2022 по март 2025 года распространял информацию в своих социальных сетях без указания маркировки иностранного агента, за что ранее неоднократно был привлечен к административной ответственности в течение одного года.
Минюст РФ внес Долина в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
* Признан иностранным агентом в России
Марианна Беленькая* - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую*
18 апреля, 04:12
 
