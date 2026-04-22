Обвинение запросило почти два года колонии для кинокритика Долина*

- Обвинение запросило 1 год и 10 месяцев лишения свободы для кинокритика Антона Долина* за нарушении порядка деятельности иностранного агента.
- Также для него запрашивают запрет на администрирование сайтов на 3 года.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обвинение запросило 1 год и 10 месяцев лишения свободы для кинокритика Антона Долина* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Запросили 1 год и 10 месяцев колонии общего режима", - заявил собеседник агентства.
Также кинокритику просят назначить запрет на администрирование сайтов на 3 года.
По версии следствия, Долин в период с октября 2022 по март 2025 года распространял информацию в своих социальных сетях без указания маркировки иностранного агента, за что ранее неоднократно был привлечен к административной ответственности в течение одного года.
Минюст РФ внес Долина в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
* Признан иностранным агентом в России
